أمم اَسيا.. تايلاند تفوز على قرجيكستان

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المنتخب التايلاندي انطلاق مميزة في بداية مشواره بكأس اَسيا 2023، بعدما فاز على قرجيكستان بنتيجة 2/0، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وكان ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل قد شهد المباراو، والتي تُقام عليه بعض مباريات بطولة كأس الأمم الاَسيوية.

جاء هدفب منتخب تايلاند عن طريق اللاعب سوباشاي شايديد في الدقائق 26، و49 من عمر المباراة.

ويأتي منتخب تايلاند في المجموعة السادسة بنهائيات كأس الأمم الاَسيوية، إلى جانب السعودية وعمان.

ونجحت تايلاند في تصدر المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، في انتظار مباراة السعودية وعمان، والمقرر انطلاقها في السابعة والنصف من مساء الليلة.