نجم ليفربول ينتقل إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

أعلن نادي بورت فايل، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، عن التعاقد مع مدافع ليفربول ريس ويليامز على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2023-2024.

وسيلعب ويليامز في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية بعد استدعائه من إعارة سابقة غير ناجحة مع نادي أبردين الذي فشل في الظهور معه مرة واحدة في النصف الأول من الموسم.

وعلى الرغم من إصابة جويل مايتب بالرباط الصليبي الأمامي في نهاية الموسم والمشاكل المستمرة لكل من أرنولد وتسيميكاس وروبرتسون.

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وقد أجبرت هذه المشاكل على اعتماد يورجن كلوب على جو جوميز في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الحالية.

ورفض ليفربول إعادة دمج ريس ويليامز مع الفريق في النصف الثاني من موسم 2023-2024.

وأعرب مدرب اللاعب الجديد عن ثقته في ريس ويليامز: “يسعدني للغاية أن أرحب باللاعب في فريقنا”.

وأضاف: “لقد انضم على الفور وقام بتعزيز خياراتنا الدفاعية، يمتلك جودة رائع كلاعب وكشخص وأنا متأكد من أنه سيثبت أنه لاعب قوي لنا خارج الملعب أيضاً، يملك شخصية ودوافع ورغبته في أن يصبح أفضل نسخة من نفسه”.