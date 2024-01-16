الزمالك يعلن انتقال عبدالغني إلى البنك الاهلي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، انتقال محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم إلى البنك الاهلي، بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء.

وانضم عبدالغني، إلى البنك الاهلي بشكل رسمي، بعد إنهاء الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع الزمالك.

ونجح مسؤولو الزمالك في إتمام كافة الإجراءات الخاصة ببيع محمد عبد الغني إلى نادي البنك الاهلي مساء اليوم لينتقل المدافع رسمياً إلى صفوف الأخير.

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وكان عقد محمد عبد الغني مع الزمالك يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، إلا أن مجلس إدارة القلعة البيضاء وافق على بيع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الاهلي، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الخميس الموافق 15 فبراير المقبل.

وتبدأ أحداث مباراة الزمالك ضد الاهلي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة.