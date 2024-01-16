الامارات | لاعبو الخليج السعودي يلتقون نجوم بطولة «أبوظبي إكستريم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق فعاليات النسخة الثانية من بطولة أبوظبي إكستريم (2 ADXC) في مبادلة أرينا في العاصمة أبوظبي يوم الجمعة المقبل في ظل توقعات باستقطاب حضور جماهيري حاشد، لاسيما مع النجاح اللافت الذي حصدته النسخة الأولى.

وتشهد هذه البطولة مشاركة نخبة من نجوم الفنون القتالية المختلطة والجوجيتسو من دولة الإمارات والعالم وسط أجواء غير مسبوقة.

وشهد اليوم لقاءً مميزاً بين لاعبي نادي الخليج السعودي لكرة القدم برفقة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل ونجوم أبوظبي إكستريم.

ويقيم فريق نادي الخليج، الذي يتوسط جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، في معسكره الشتوي في أبوظبي، حيث اغتنم اللاعبون هذه الفرصة وقاموا بإلقاء التحية على الرياضيين المشاركين في البطولة والحصول على تواقيعهم والتقاط الصور التذكارية معهم، والذين بدورهم رحبوا بأفراد الفريق ودعوهم لحضور البطولة.



وأعرب المدرب إيمانويل عن سعادته بلقاء مواطنه برونو ليما، حامل لقب بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وتمنى له التوفيق وإحراز اللقب، كما أكد اللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز دعمه وتشجيعه لليما، الذي أشار إلى أنه يحرص على دعم جميع المواهب البرتغالية في مختلف أنحاء العالم وأنه يشاهد مباريات الدوري السعودي لكرة القدم؛ وأكد عزمه متابعة مباريات نادي الخليج القادمة وتشجيع الفريق. وتوجه نجم الفعالية الرئيسة للنزالات ألجمين سترلينج، بطل وزن البانتام في بطولة يو إف سي، بأطيب التمنيات للنادي متمنياً لهم التوفيق في مبارياتهم القادمة.