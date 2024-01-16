أمم آسيا .. عمان يفاجئ السعودية بالتقدم في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم المنتخب العماني على نظيره السعودي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الاَسيوية لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف عمان عن طريق صلاح اليحيائي في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء، لكن لم يستطع الأخضر السعودي في إدراك هدف التعادل خلال دقائق الشوط.

وكان المنتخب السعودي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أحمد الكسار

الدفاع: حسان التمبكنتي، على البليهي، على لاجامي.

الوسط: محمد كنو، سعود عبد الحميد، عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري.

الهجوم: سالم الدوسري، سامي النجعي، صالح الشهري.

ويحل منتخب السعودية وعمان ضمن المجموعة السادسة بمنافسات كأس آسيا، بجانب تايلاند وقيرغيزستان.

وانطلقت المباراة في تمام السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.