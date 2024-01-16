بيراميدز يتعادل مع طلائع الجيش في كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل بيراميدز مع نظيره طلائع الجيش بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات كأس الرابطة المصرية لهذا الموسم 2023/2024.

وأُقيمت المباراة بين بيراميدز وطلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور الستة العشر من عمر البطولة.

ويحل بيراميدز في المجموعة الثانية ببطولة كأس الرابطة، بجانب كل من زد وفاركو.

جاء الهدف الأول في المباراة لطلائع الجيش من خلال باولو جوليس في الدقيقة 34، بينما تعادل بيراميدز عن طريق أوجو صامويل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

فيما تقدم بيراميدز في الدقيقة 68، بعدما قام عمرو طارق، لاعب طلائع الجيش بتسجيل هدفًا ذاتيًا في مرماه، لكن لاعبي الطلائع أعادوا الأمور لنصابها في الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

بهذا التعادل، تصدر طلائع الجيش صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، ويأتي زد في المركز الثاني بـ 3 نقاط، بينما يحل بيراميدز في المركز الثالث بنقطتين، ويتزيل فاركو ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.