الشارع الرياضي يردد «المراجل كايدة والوطن غالي»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حيا الشارع الرياضي السعودي الصراحة والشفافية التي أطلقها المدير الفني للمنتخب السعودي الكروي الأول الإيطالي روبرتو مانشيني في ذكر الأسباب التي دعته إلى استبعاد عدد من لاعبي الأخضر بشكل متكرر، مبينا أن من يرفض البقاء سيرحل دون تردد.

كأول مرة يحدث من قبل مدير فني للمنتخب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده برفقة صالح الشهري المهاجم السعودي، الاثنين، قبل مواجهة عمان، في الدوحة ضمن كأس آسيا 2023.

الحقيقة الكاملة

ويرى عضو الاتحاد السابق الدكتور حافظ المدلج ضرورة فتح تحقيق حول هؤلاء اللاعبين الـ6 ومعرفة أسباب ذلك في برنامجه اليومي «بين اثنين» على إذاعة ufm، وطالب مسؤولي اتحاد الكرة الوصول إلى كبد الحقيقة، والسماع من الجميع لإصدار القرار الحازم والعادل ووضع النقاط على الحروف والتأكد من الحقيقة الكاملة التي تأتي بعد الاستماع من جميع الأطراف.

وطالب الإعلامي الرياضي الدكتور نبيل نقشبندي في البرنامج ذاته بأن يعيد أولئك اللاعبون النظر فيما ذهبوا إليه ضاربا المثل ببقاء محمد الدعيع احتياطيا لمبروك زايد في مونديال 2006 بقرار من المدير الفني آنذاك باكيتا.

حساب المنتخب على الصامت

وأمام صمت الحساب الرسمي للمنتخب على منصة «إكس» حيال نقل المؤتمر الصحفي وتجاهل ما ذكره مانشيني خلال المؤتمر على غير العادة ظهر وكيل أعمال الحارس نواف العقيدي جراح الظفيري بحسابه على التواصل الاجتماعي (إكس) بتصريح كان محل انتقاد الأكثرية ومحل استهجانهم حينما أكد أنه يحترم قرارت مانشيني الفنية، ولكن تصريحاته التي خرجت إلى الإعلام لم تكن روايتها مكتملة وفيها حلقة مفقودة» وبين أنه سيصدر بيانا توضيحيا في وقت لاحق.

عقوبات صارمة

بعد أن بين أن 3 لاعبين لا يريدون المشاركة، وهم سلمان الفرج وسلطان الغنام والحارس نواف العقيدي. إضافة إلى الثلاثي الآخر محمد مران وعلي هزازي وخالد الغنام الذين أبدوا عدم سعادتهم بالانضمام للمنتخب.

وطالب الشارع الرياضي بإيقاع العقوبات على هؤلاء اللاعبين كون مصلحة الرياضة هي الأهم ورياضة الوطن فوق أي اعتبار.

كما حدث قبل 54 عاما وما تلاه من عقوبات على لاعبين سابقين.

ولسان حالهم يقول «المراجل كايده والوطن غالي».

نماذج مثالية للاعبي الأخضر:

ماجد عبد الله:

شارك مصابا في نهائي كأس آسيا 1984 ونجح في تسجيل الهدف التعزيزي للمنتخب وتحقيق أول لقب سعودي قاري.

صالح النعيمة:

شارك في مباراة ضد المنتخب الكويتي في الكويت على الرغم من علمه بوفاة والده قبل المباراة بوقت قصير.

تمت خياطة رأسه بعدد من الغرز بدون بنج في مباراة الكويت في كأس آسيا عام 1984م وأكمل المباراة.

نال على إثرها كلمات إشادة من خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك فهد (رحمه الله)، بعد أن تشرف بالسلام عليه وبعد أن سأله عن إصابته وبعد أن طمأنه النعيمة عن الإصابة قال له: (أنت رجال ما ينخاف عليك).

عبد العزيز عمر (صمدو):

تعرض للإصابة في قطع الأربطة ضد منتخب الكاميرون في مباراة الأفروآسيوية عام 1985 إثر اشتراكه في كرة هوائية وعلى أثرها أعتزل اللعبة.

ياسر الشهراني:

نقل اللاعب ياسر الشهراني إلى مدينة حمد الطبية نتيجة لتعرضه لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن في مونديال قطر 2022 في المباراة الافتتاحية للمونديال أمام الارجنتين التي انتصر فيها الأخضر بهدفين لهدف.عاد للملاعب بعد 5 أشهر من العلاج.

عبدالإله المالكي:

أصيب في الرباط الصليبي الأمامي أمام منتخب اليابان على ملعب «سايتا «خلال الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

عقوبات تاريخية في مسيرة الأخضر:

1970

جاءت جماعية للاعبي المنتخب، وتم شطب كل من سعيد غراب ومحمد النور موسى نهائيا مدى الحياة وعدم انضمامهم للأخضر مرة أخرى. وتم إعفاء الحارس آنذاك أحمد عيد.

أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، اللاعب الوحيد الذي نجا من المقصلة التي تعرض لها المنتخب وقتها.

1992

بعد عودة المنتخب للسعودية صدر قرار بإقالة مدرب المنتخب وإيقاف يوسف الثنيان وفهد الهريفي لمدة عام تنتهي عام 1993، وبعدها تم ضم الهريفي فقط لكأس العالم 1994 وعدم استدعاء الثنيان. وذلك بعد مشاركة كأس الخليج بقطر 1992.

عقوبة الإيقاف لمدة 6 أشهر بحق الحارس محمد الدعيع وسامي الجابر، وعبدالرحمن الرومي وعبدالرحمن التخيفي. بعد المشاركة في أولمبياد 1992 في برشلونة نتيجة لاستهتارهم.

2004

استبعاد وإيقاف اللاعب محمد نور من المنتخب السعودي عقب منافسات دورة الخليج 2004، من قبل إدارة المنتخب بسبب انضباطي.

وكان نور قد تعرض للطرد مرتين خلال 3 لقاءات، وهو ما كلف المنتخب السعودي الكثير في منافسات البطولة بفقدان لاعب أثناء المباريات.

2007

إيقاف اللاعب خالد عزيز بعد خروجه من معسكر المنتخب بدون إذن.

2015

إيقاف كل من شايع شراحيلي وفهد المولد وعبدالفتاح عسيري، لمدة شهرين وتغريم كل لاعب 50 ألف ريال، في عقوبة انضباطية من قبل إدارة المنتخب.

جاء الإيقاف بسبب خروج الثلاثي من معسكر المنتخب السعودي قبل لقاء ماليزيا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وبطولة آسيا، بدون إذن مسبق من إدارة الأخضر السعودي.

2022

استبعاد محمد كنو من قبل المدير الفني للمنتخب الفرنسي هيرفي رينارد من منافسات التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، بسبب تأخره على وجبات المنتخب السعودي في أكثر من مرة.

