شكرا لقرائتكم خبر حائل تحتضن المرحلة التاسعة من رالي داكار السعودية 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصلت منافسات المرحلة الثامنة من رالي داكار السعودية في نسخته الخامسة والسادسة والأربعين في تاريخ الرالي، التي كانت من الدوادمي إلى حائل، ولمسافة 678 كلم؛ منها 458 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

فيما انطلقت المرحلة التاسعة من حائل إلى العلا، بمسافة تبلغ 639 كلم، منها 417 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

فئة السيارات

نجح في فئة السيارات السويدي ماتياس إكستروم سائق فريق «أودي»، في الحصول على المركز الأول، تلاه زميله الفرنسي بيتر هانسيل ثانيا، بفارق دقيقتين و45 ثانية.

ووسع الإسباني كارلوس ساينز، الفارق الزمني في صدارة الترتيب العام مع منافسه الفرنسي سيباستيان لوب، إلى 24 دقيقة و17 ثانية، والذي جاء ثانيا.

انسحاب العطية

شهد السباق أيضا فقدان القطري ناصر العطية سائق «برو درايف»، المحافظة على لقبه، وذلك بعد انسحابه من المرحلة الخاصة بعد تخطيه 62 كلم، إثر تعرّض محرك سياراته لمشكلة ميكانيكية جديدة، حيث بإمكانه استئناف المشاركة اليوم؛ للحصول على نقاط للمشاركة في بطولة العالم للراليات الصحراوية.

الدراجات النارية

في فئة الدراجات النارية، حصد الأرجنتيني كيفين بينافيديس درّاج فريق «رد بل كيه تي إم» أفضلية المرحلة، متفوقا على شقيقه لوسيانو بينافيديس دراج فريق «هوسكفارنا» بفارق 31 ثانية فقط.ودون الأرجنتيني مانويل أندوخار دراج فريق «دراجون»، اسمه في المركز الأول في فئة الدراجات النارية رباعية العجلات «الكوادز»، متقدما بفارق 5 دقائق و6 ثوان عن الفرنسي أليكسندر جيرو دراج فريق «ياماها ريسينغ».

المركبات الصحراوية

في فئة المركبات الصحراوية النموذجية «تشالنجر»، خطف السعودي صالح السيف سائق فريق «دارك هورس» الفوز في هذه المرحلة، متقدما على الأمريكي ميتش غوتري سائق فريق «تاوروس»، بواقع 3 دقائق و22 ثانية.

واستطاع البرتغالي جواو فيريرا سائق فريق «كان إم»، تحقيق المركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري «سايد باي سايد»، بفارق 3 دقائق و43 ثانيةً عن الفرنسي كزافييه دي سولتريه.

فئة الشاحنات

سجل في فئة الشاحنات، الهولندي ميتشل فان دن برينك سائق فريق «يورول رالي سبورت»، الزمن الأسرع في هذه المرحلة، يليه التشيكي مارتن ماسيك سائق فريق «إم إم تكنولوجي»، بفارق دقيقة و18 ثانية.

رالي داكار السعودية 2024