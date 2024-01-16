السوبر الإيطالي في الرياض للمرة الرابعة

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ويحتضن ملعب «الأول بارك» بمدينة الرياض، مواجهات البطولة التي ستقام بنظام خروج المغلوب؛ حيث يلتقي في المواجهة الأولى فريقا نابولي وفيورنتينا، مساء الخميس المقبل، على أن يواجه فريق إنتر ميلان «حامل لقب النسخة الماضية»، نظيره لاتسيو يوم الجمعة، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي ستقام مساء الاثنين 22 يناير المقبل.
وتعد هذه النسخة هي الرابعة التي تستضيفها المملكة، بعد أول نسخة في جدة، وتوّج بلقبها فريق يوفنتوس، بعد فوزه على نظيره إيه سي ميلان، فيما احتضنت الرياض النسخة الثانية وتوّج بلقبها فريق لاتسيو، بعد فوزه على منافسه يوفنتوس، وكذلك استضافت العاصمة الرياض النسخة الثالثة وتوّج بلقبها فريق إنتر ميلان، بعد تغلبه على فريق إيه سي ميلان.
السوبر الإسباني
إلى ذلك نجحت السعودية في استضافة وتنظيم كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة واستطاع ريال مدريد الفوز بلقبه الـثالث عشر وللمرة السابعة على برشلونة في بطولة كأس السوبر الإسباني.
وشهدت البطولة حضور نحو 69,332 مشجع لجميع المباريات وشهدت المباريات 15 هدفا ويعد هذا رقما كبيرا وبطولة مثيرة للجميع.
وتلقت استضافة السعودية ثناء كبيرا من مدرب برشلونة تشافي، حيث ذكر في المؤتمر الصحفي «نحن نستمتع هنا في السعودية، كلما نأتي هنا يحترمنا الجميع ويشجعنا مثل آخر مباراة. سعيد جدا لكوني هنا.
أعتقد أن الكرة السعودية سوف تتطور كثيرا؛ لأن لديهم كل شيء وأفضل اللاعبين في العالم».
السوبر الإيطالي في السعودية:
- 2019 أول نسخة بجدة فاز بلقبها فريق يوفنتوس.
- 2021 احتضنتها الرياض وتوج بلقبها فريق لاتسيو.
- 2022 استضافتها الرياض توج بلقبها فريق إنتر ميلان.
- 2019 حققه ريال مدريد في ملعب الجوهرة.
- 2021 حققه ريال مدريد في الرياض.
- 2022 حققه برشلونة في مدينة الملك فهد الرياضية.
- 2023 حققه ريال مدريد في الأول بارك.
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