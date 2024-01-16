العنابي يبحث عن تذكرة العبور على حساب طاجيكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع المنتخب القطري لحجز بطاقة العبور لدور الـ16 ببطولة كأس آسيا لكرة القدم عندما يواجه منتخب طاجيكستان اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة الآسيوية.

ويتصدر المنتخب القطري، الملقب بالعنابي، المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط حصدها من الفوز في مباراته الأولى على لبنان بثلاثة أهداف نظيفة، فيما حصد منتخب طاجيكستان نقطة واحدة بعد تعادله في الجولة الأولى أمام المنتخب الصيني.

وستكون هذه هي أول مواجهة رسمية تجمع بين الفريقين، علما بأنهما التقيا من قبل في ثلاث مباريات كانت كلها ودية، فاز المنتخب القطري في مباراتين وخسر في مباراة.

ويتسلح المنتخب القطري، حامل لقب البطولة، في هذا اللقاء بعاملي الأرض والجمهور، حيث ستقام المباراة على استاد البيت الذي يتسع لنحو 60 ألف متفرج.

واستطاع المنتخب القطري أن يتخطى صعوبة المباراة الأولى وحقق فوزا مريحا جعله يتصدر مجموعته ويقترب خطوة نحو التأهل لدور الـ16.

في المقابل، يأمل منتخب طاجيكستان، بتحقيق المفاجأة والفوز على حامل اللقب وصاحب الأرض.

ورغم أن منتخب طاجيكستان حصد أول نقطة له في البطولة في تاريخه في الجولة الماضية، مازال يبحث عن تسجيل أول أهدافه الرسمية في البطولة خاصة وأن مواجهة الصين انتهت بالتعادل السلبي.

لبنان والصين

إلى ذلك يسعى منتخب لبنان لاستعادة توازنه في بطولة كأس آسيا لكرة القدم، عندما يواجه المنتخب الصيني اليوم.

وافتتح المنتخب اللبناني مسيرته في البطولة بخسارته بثلاثية نظيفة أمام المنتخب القطري، حامل اللقب وصاحب الضيافة، في المباراة الافتتاحية للبطولة.

ويتطلع المنتخب اللبناني لتحقيق الفوز على المنتخب الصيني من أجل تجديد آماله في التأهل للأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، يرغب المنتخب الصيني في تكريس عقدته للمنتخب اللبناني، حيث التقيا في ثلاث مباريات تمكن المنتخب الصيني من الفوز في مباراتين وتعادلا في مباراة.

ويرغب المنتخب الصيني في الفوز بهذه المباراة من أجل الاستمرار في دائرة المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة لدور الـ16.