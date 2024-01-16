شكرا لقرائتكم خبر جامعة الأميرة نورة تحتضن بطولة الريشة الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت إدارة الشؤون الرياضية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس، بطولة الريشة الطائرة للطالبات بنسختها الـ 14، والتي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، تحت رعاية وزير التعليم، يوسف البنيان، بهدف تعزيز مهارات الطالبات الرياضية، وتحقيق التميز الرياضي، لتمثيل الجامعة في المشاركات الرياضية المحلية، والإقليمية، والدولية. وتستمر البطولة خمسة أيام، بمشاركة 122 لاعبة من 25 جامعة وكلية سعودية، حيث ستتنافس الطالبات على البطولة وفق نظام مباريات الفرق (فردي وزوجي)، بما يتضمن الفريق الجامعي الواحد أربع لاعبات كحد أقصى. وتأتي البطولة على مرحلتين؛ تقام المرحلة الأولى في مجموعات بطريقة الدوري من دور واحد، فيما يتأهل الفريق الأول والثاني من كل مجموعة للمرحلة الثانية «دور الأربعة»، بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة.

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الأميرة نورة تحتضن بطولة الريشة الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.