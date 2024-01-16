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عقوبات قاسية على برشلونة بعد السوبر الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة التأديب بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، عقوبات نهائي السوبر بين وبرشلونة، والذي نجح الملكي في تحقيقه بعد الفوز على البارسا برباعية.

وكاشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن لجنة التأديب بالاتحاد الإسباني لكرة القدم قررت إيقاف أراوخو مباراة، مما يتأكيد غيابه عن مباراة سالامانكا، الخميس المقبل.

كما جاء قرار اللجنة بتوقيع عقوبة مالية على مدافع بقيقة 600 يورو، و350 يورو على ناديه.

وقررت اللجنة إيقاف خوسيه رامون دي لا فوينتي، حارس مرمى برشلونة، لمدة مباراتين، بعدما تعرض للطرد خلال الكلاسيكو.

وينضم مدرب حراس البارسا لأراوخو ليغيب عن مباراة سالامانكا، بجانب غيابه عن موقعة ريال بيتيس في الليجا، الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره سالامانكا، ضمن منافسات الدور السادس عشر من كأس ملك إسبانيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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