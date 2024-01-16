أمم اَسيا.. الأخضر السعودي يقلب الطاولة على عمان

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره العماني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم اَسيا 2024، والتي تستضيفها قطر، بتفوق الأخضر بثنائية لهدف.

تقدم المنتخب العماني في المباراة من خلال صلاح اليحيائي في الدقيقة 14 من ضربة جزاء، لكن لم يستطع الأخضر السعودي في إدراك هدف التعادل خلال دقائق الشوط أحداث الشوط الأول.

وتعاد المنتخب السعودي في الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني من خلال اللاعب عبد الرحمن غريب، بينما أضاف على البليهي الهدف الثاني لمنتخب المملكة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وبدأ المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي المباراة؛ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: حسان التمبكنتي، على البليهي، على لاجامي.

الوسط: محمد كنو، سعود عبد الحميد، عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: سالم الدوسري، سامي النجعي، صالح الشهري.

ويحل منتخب السعودية وعمان ضمن المجموعة السادسة بمنافسات كأس آسيا، بجانب تايلاند وقيرغيزستان، حيث نجح المنتخب التايلاندي في تحقيق الفوز على نظيره قيرغيزستاني بهدفين نظيفين.

بهذه النتائج، يتصدر المنتخب التايلاندي المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي الأخضر السعودي في الوصافة بثلاث نقاط، فيما يأتي عمان في المركز بدون نقاط، فيما يتزيل المنتخب القيرغيزستاني المجموعة بدون رصيد من النقاط.