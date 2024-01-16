بعد حصد جائزة "ذا بيست".. ماذا قدم ميسي خلال عام 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي جائزة "ذا بيست"، خلال الحفل الذي يقدمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في نسخته الثامنة.

وتفوق ميسي على منافسيه بالجائزة، كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان، والنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وتحدد جوائز الرجال في حفل "ذا بيست" (أفضل لاعب، أفضل مدرب، أفضل حارس مرمى) وفقا لتقييم الفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023.

ونستعرض لكم أرقام وإحصائيات ليونيل ميسي خلال 2023.

شارك ميسي خلال فترته مع باريس سان جيرمان في 41 مباراة، ساهم في 41 هدفا (سجل 21 هدفا، قدم 20 تمريرة حاسمة).

وخلال فترته مع إنتر ميامي الأمريكي شارك في 14 مباراة، ساهم في 16 هدفا (سجل 11 هدفا، قدم 5 تمريرات حاسمة).

ومع منتخب الأرجنتين شارك ميسي في ثلاث مباريات ودية، سجل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

اقرأ أيضًا:

تغطية اليوم الرابع.. أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)

انتقال مدافع الفريق الأول بالزمالك إلى البنك الأهلي.. رسميًا (صورة)