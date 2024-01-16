الشباب والرياضة تنظم ندوة تثقيفية حول مكافحة منشطات

ياسر رشاد - القاهرة - بحضور منتخب مصر لكرة اليد..

الثلاثاء 16/يناير/2024 - 11:30 م 1/16/2024 11:30:00 PM

نظمت وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري لكرة اليد ندوة تثقيفية حول الجوانب المختلفة لمكافحة المنشطات وخطوراتها على المستوى الصحي والرياضي وابعادها القانونية والدولية على الاعبين وذلك بحضور منتخب مصر لكرة اليد

وارتكزت محاور الندوة حول توعية اللاعبين والأبطال المصريين لكرة اليد لمواصلة الصدارة كأحد أبرز الألعاب الرياضية الفردية التي تحتل الريادة العالمية وذلك من خلال ضرورة التوعية الكاملة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بمكافحة المنشطات وخطورتها وكافة جوانبها.

تم تنظيم الندوة بالتعاون مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات الرياضية ,وقطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للأداء الرياضي ،والادارة المركزية للطب الرياضي.

شهدت الندوة حضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد ود حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ود. إيمان جمعة المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحه المنشطات.

وتعكس هذه الندوة التزام وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد بتعزيز التوعية حول خطورة استخدام المنشطات في الرياضة، وتوفير المعلومات الضرورية للاعبين بالمنتخب كرة اليد المصري.