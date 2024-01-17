الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس آسيا
لبنان - الصين 15:30
طاجيكستان - قطر 18:30
كأس إسبانيا
فالنسيا - سيلتا فيغو 23:00
أوساسونا - ريال سوسييداد 00:00
جيرونا - رايو فاليكانو 00:30
كأس إفريقيا
المغرب - تنزانيا 21:00
الكونغو - زامبيا 00:00
كأس الرابطة المصرية
البنك الأهلي - المصري 17:00
الإسماعيلي - سيراميكا 19:00
إنبي - الداخلية 19:00
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