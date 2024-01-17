اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس آسيا

لبنان - الصين 15:30

طاجيكستان - قطر 18:30

كأس إسبانيا

فالنسيا - سيلتا فيغو 23:00

أوساسونا - ريال سوسييداد 00:00

جيرونا - رايو فاليكانو 00:30

كأس إفريقيا

المغرب - تنزانيا 21:00

الكونغو - زامبيا 00:00

كأس الرابطة المصرية

البنك الأهلي - المصري 17:00

الإسماعيلي - سيراميكا 19:00

إنبي - الداخلية 19:00

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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