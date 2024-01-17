ريال مدريد يراقب جوهرة الدوري الفرنسي

يراقب نادي ريال مدريد الإسباني، ليني يورو، لاعب نادي ليل الفرنسي، تمهيداً للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق الملكي الذي يعاني من إصابات عديدة.

بحسب ما ذكره فابريزو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، داخل ريال مدريد هناك إعجاب باللاعب ليني يورو، وتواجد عدد من الكشافين لمراقبة اللاعب في مباريات عدة من أجل مشاهدته من أرض الملعب.

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لكن نادي ليل يرغب في الاحتفاظ بيورو حتى نهاية الموسم الحالي، لأنهم يعتقدون بأنه ستكون هناك معركة على التعاقد معه في الصيف المقبل بين الأندية الأوروبية الكبرى.

وأشار الصحفي الإيطالي الموثوق إلى أن المدافع الفرنسي يحظى أيضا باهتمام ليفربول وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان.

وأوضح أن نادي ليل يقيم صفقة ليني يورو بـ50 مليون يورو.

كما أن المدافع البالغ من العمر 18 عامًا لا ينوي الرحيل عن فريقه في يناير الجاري، بل يريد إنهاء الموسم بقميص ليل، ولم يحدد وجهته القادمة بعد، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 25 مليون يورو.