الامارات | الكويت والعراق.. أول مواجهة عربية في كأس آسيا 1976

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد كأس أمم آسيا 2023، أربع مواجهات عربية على أقل تقدير، بعدما شهدت المجموعات الست للبطولة القارية، وجود ثمانية منتخبات عربية في أربع مجموعات بواقع منتخبين في كل مجموعة.

وافتتح منتخب قطر «حامل اللقب» البطولة بمواجهة عربية ضد منتخب لبنان، انتهت بفوز «العنابي» بثلاثة أهداف دون رد في المجموعة الأولى، بينما يلتقي «الأبيض» الإماراتي مع فلسطين في المجموعة الثالثة، ويتقابل المنتخب الأردني مع البحريني في المجموعة الخامسة، ولعبت السعودية مع عُمان في المجموعة السادسة.

تاريخياً، تعد مباراة الكويت والعراق في نسخة 1976 هي أول مواجهة تجمع منتخبين عربيين في كأس آسيا، عندما فازت الكويت على العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف النهائي، ليحصل «الأزرق» على بطاقة التأهل إلى النهائي، لكنه خسر أمام إيران بهدف دون رد، وحصل على المركز الثاني، قبل أن يصبح المنتخب الكويتي أول منتخب عربي ينال اللقب بفوزه بالكأس في نسخة 1980.

وتشهد النسخة الحالية منافسة قوية بين المنتخبات العربية والفرق التاريخية المرشحة لنيل اللقب، إذ تمتلك المنتخبات العربية ستة ألقاب بواقع ثلاثة للمنتخب السعودي، ولقب لكل من الكويت والعراق وقطر، أما أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على الكأس، هي اليابان البطل التاريخي برصيد أربعة ألقاب، وإيران بثلاثة ألقاب وكوريا الجنوبية بلقبين، بينما يمتلك المنتخب الأسترالي لقباً وحيداً في 2015.