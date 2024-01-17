الامارات | تشكيل لجان بطولة «سلة دبي».. والانطلاقة الجمعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت اللجنة المنظمة العليا في بطولة «دبي الدولية» لكرة السلة، اجتماعاً، لوضع اللمسات الأخيرة على كل الاستعدادات لانطلاق النسخة الـ33 للبطولة، التي تستضيفها صالة راشد بن حمدان في نادي النصر، خلال الفترة من 19 حتى 28 يناير الجاري، بمشاركة 12 منتخباً ونادياً.

وحضر الاجتماع الذي عقد في مجلس إدارة اتحاد كرة السلة في دبي رئيس اللجنة المنظمة العليا رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، اللواء إسماعيل القرقاوي، ونائب رئيس الاتحاد عبداللطيف الفردان، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وممثلون عن الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للبطولة.

وتم خلال الاجتماع، تشكيل اللجان الخاصة بالبطولة، وتكليف نائب رئيس اتحاد كرة السلة، بمهام نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، وترأس عضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالله الحاج اللجنة المالية، وتولى مهام مدير البطولة الأمين العام للاتحاد سالم المطوع، قبل تشكيل اللجان الأمنية والفنية وغيرها.

من جهته، شدد القرقاوي على ضرورة أن تكون النسخة الـ33 مميزة، وقال في مؤتمر صحافي: «تشهد البطولة مشاركة قوية من أندية ومنتخبات لها تاريخها في اللعبة، وتحظى بزخمٍ جماهيري من الجاليات المقيمة على أرض الدولة، خاصةً اللبنانية والسورية والفلبينية».