الامارات | «خليجي 26» في الكويت.. والعراق بديلاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّر المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم خلال اجتماعه أمس، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، التأكيد على إقامة بطولة «خليجي 26» في دولة الكويت خلال الفترة من 13 إلى 26 من ديسمبر المقبل، واعتماد الاتحاد العراقي لكرة القدم كاتحاد بديل للاتحاد الكويتي لتنظيم البطولة.

وتم خلال الاجتماع أيضاً استحداث بطولات جديدة وإحالة الموضوع إلى الأمانة العامة ولجنة المسابقات، وعمل دراسة كاملة ورفعها إلى المكتب التنفيذي.

شارك في الاجتماع الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم محمد الظاهري.

في المقابل، اعتمد المكتب التنفيذي تعيين سعيد الحوطي رئيساً للجنة الانضباط في اتحاد كأس الخليج العربي، وحمد المزروعي عضواً في لجنة الحكام، ومحمد الظاهري عضواً في لجنة المسابقات.