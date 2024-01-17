الهلال يصفع الاتحاد ويخطف محمد صلاح.. إعلامي يفجرها

يبدو أن الحديث لن ينتهي عن انضمام الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى الدوري السعودي عبر بوابة فريق الهلال.

وكشف الإعلامي السعودي عبد العزيز العصيمي، عن تطور جديد بخصوص مستقبل محمد صلاح، وانضمامه إلى صفوف فريق الهلال.

وذكر الإعلامي عبد العزيز العصيمي، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إن محمد صلاح سيكون لاعبًا لـ لهلال في الموسم المقبل.

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ويعد محمد صلاح، أحد المرشحين للانضمام إلى الدوري السعودي منذ الميركاتو الصيفي الماضي، عندما حاول الاتحاد ضمه ولكن الصفقة لم تتم، ثم ظهر الهلال في الصورة في الفترة الماضية.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول ينتهي في عام 2025، وحتى الآن لم يحسم قائد منتخب مصر موقفه النهائي من مصيره مع ناديه الإنجليزي.

والجدير بالذكر أن محمد صلاح، يتواجد في الوقت الحالي رفقة منتخب مصر في كوت ديفوار لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.