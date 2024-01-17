لجنة حكام الدوري الإنجليزي تصدم آرسنال

وجه هوارد ويب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم صدمة إلى فريق آرسنال بخصوص مباراته أمام ليفربول في الدوري.

التقى ليفربول مع آرسنال في ديسمبر الماضي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وشهدت المباراة حالة جدلية بعد وجود لمسة يد على مارتن أوديجارد لاعب آرسنال ولكن رفض الحكم احتساب ركلة جزاء للريدز.

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وقال هوارد ويب في تصريحات نشرتها صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية: “أرى انها ركلة جزاء والحكم في الملعب رأى أودريجارد وهو ينزلق وتلمس يده الكرة”.

وأضاف: “أوديجارد انزلق وأخرج ذراعه، ثم سحبه مرة أخرى نحو جسده، وهذا هو الوقت الذي لامست فيه الكرة ذراعه”.

وتابع: “نظر حكم الفيديو المساعد إلى هذا الجانب، لقد شعر أن الأمر يتعلق بمحاولة أوديجارد أن يجعل نفسه أصغر حجمًا من خلال إعادة الذراع نحو الجسم، هذا هو العنصر المهم هنا”.

وواصل: “سواء كان الامر متعمد أم لا كان متوقع أن يحتسب ضربة جزاء في تلك الحالة، سأوافق على ذلك”.