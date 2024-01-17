الامارات | كابليو يهاجم إدارة روما.. لم تحترم "سبيشيال ون"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجم مدرب روما السابق فابيو كابيلو، اليوم الثلاثاء، إدارة النادي بسبب إقالتها للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، واعتبر أنها لم تحترمه.

قال في تصريحات لسكاي سبورتس: "أعتقد أن هذه الشركات الأمريكي تعمل دون احترام الأشخاص الذين يتعاونون معهم، شاهدنا هذا في ميلان مع باولو مالديني، والآن في روما مع مورينيو".

وتابع: "من الواضح أن شيئاً ما لم يكن جيداً في العلاقات بين الطرفين، لأنهم لم يتجاوبوا مع رغبته في الاستمرار، لم يحترموه ونحن نتحدث عن أحد أهم المدربين في التاريخ".

واختتم: "أنصح دي روسي بأن يدرس ما فعله "سيبشيال ون" حتى الآن، وأن يُدخل تغييرات بسيطة دون أي تعقيد للمفاهيم، وإلا فإن الفريق لن يطيعه وسيكون أمراً صعباً".