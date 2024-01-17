الامارات | بايرن ميونيخ يتعرض لضربة موجعة جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض بايرن ميونيخ لضربة بإصابة قلب دفاعه الهولندي ماتيس دي ليخت في الركبة ما سيبعده عن الملاعب، وفق ما أعلن بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الـ11 الأخيرة.

ولم يحدد بايرن المدة التي يحتاجها مدافع أياكس ويوفنتوس الإيطالي السابق للتعافي، لكنه أفاد في بيان أنه "لن يكون قادراً على خوض التمارين في الوقت الحالي".

وكشف النادي البافاري أن دي ليخت تعرض "لإصابة في الركبة اليسرى خلال المعسكر التدريبي في فارو بالبرتغال، ليخسر الفريق خدمات لاعب آخر في خط الدفاع بعدما انضم مين غاي كيم إلى منتخب كوريا".

وغياب دي ليخت سيصب في صالح الوافد الجديد الإنجليزي إيريك داير القادم مؤخراً الى النادي البافاري من توتنهام، لاسيما أن المدرب توماس توخل يفتقد أيضاً خدمات قلب الدفاع الكوري الجنوبي مين-غاي كيم لمشاركته مع منتخب بلاده في كأس آسيا المقامة حالياً في قطر.

وستكون مباراة بايرن المقبلة أمام ضيفه فيردر بريمن الأحد ضمن الدوري الذي يحتل فيه فريق توخل المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف باير ليفركوزن المتصدر، لكنه يملك مباراة مؤجلة.