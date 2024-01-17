المنتخب الاولمبي يلتقي قطر في مستهل مشواره بدورة دبي الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل منتخب مصر الأولمبي اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024، أمام نظيره منتخب قطر، في افتتاح مباريات دورة دبي الدولية، التي تستضيفها الإمارات في الفترة 17 إلى 28 يناير الجاري، بمشاركة خمس منتخبات هي الإمارات وقطر والسعودية ومصر والعراق.

المران الختامي لمنتخب مصر الاولمبي

وأدى المنتخب الأوليمبي مرانه الأول والوحيد بملعب الاتحاد الإماراتي اليوم استعدادا للقاء قطر فى أول مبارياته الودية الدولية بمدينة دبي التي تقام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ويستكمل بعدها المنتخب الأوليمبي سلسلة من مبارياته الودية مع منتخبات الإمارات والسعودية والعراق في الفترة من 17 إلى 28 يناير الجاري ضمن تحضيرات الفراعنة للمشاركة فى أولمبياد "باريس 2024".

شهد التدريب مراجعة الخطة والطريقة المقرر أن يلعب بها المنتخب من جانب ميكالي المدير الفني للمنتخب ومساعديه تياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس وليوناردو مخطط الأحمال وجواو محلل الاداء، وتابع المران الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب ورئيس البعثة رفقة محمود حرب المدير الإداري.