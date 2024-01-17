كولر يوجه صدمة جديدة لـ رضا سليم داخل الأهلي

وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي صدمة جديدة للمغربي رضا سليم جناح القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية.

وقرر السويسري مارسيل كولر مدرب الاهلي استبعاد المغربي رضا سليم من السفر مع البعثة لمعسكر الإمارات بسبب الإصابة، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الطبي للفريق بقيادة أحمد جاب الله.

وأكدت تقارير صحفية أن الأشعة التي خضع لها رضا سليم أثبتت عدم تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بكسر في الترقوة وتأجيل موعد انتظامه في تدريبات القلعة الحمراء.

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وسيواصل جناح المارد الأحمر تنفيذ برنامجه التأهيلي في القاهرة للتعافي من الإصابات التي لحقت به مؤخرًا بعدما خضع لجراحة في الترقوة ومن ثم تعرض للإصابة في العضلة الأمامية.

ومن المقرر أن يدخل الاهلي في معسكر بـ الإمارات، يوم 20 يناير الجاري، ويستمر لمدة 7 أيام، على أن يعود بعدها الفريق للقاهرة، للحصول على راحة سلبية جديدة