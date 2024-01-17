موقف برشلونة من التعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن موقف نادي برشلونة من التعاقد مع اللاعب برونو جيماريش نجم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وارتبط اسم جيماريش بالانتقال لـ برشلونة في الفترة الماضية إلا هناك مفاوضات في الوقت الحالي بين البرازيلي وباريس سان جيرمان.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية أن راتب جيماريش الذي يحصل عليه مع نيوكاسل الأمر الذي يصعب مهمة برشلونة في ضم البرازيلي لتدعيم خط الوسط.

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وأوضحت الصحيفة أن اللاعب يرغب في الرحيل عن المكابيس لأنه لا يثق في المشروع الرياضي هناك بسبب عدم قدرته على التنافس من أجل البطولات.

ويعتبر النادي الأقرب لضم نجم نيوكاسل هو باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما طالب مدرب النادي ، لويس إنريكي ضمه.

وأعلن في وقت سابق نادي نيوكاسل خسائر مالية قدرها 73 مليون جنيه إسترليني عن الموسم الماضي، وهو ما قد يجعله مضطرًا لبيع بعض النجوم.