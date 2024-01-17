اليوم.. منتخب مصر الأولمبي يواجه قطر وديا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره منتخب قطر عصر اليوم الاربعاء، في أولى مبارياته الودية بمعسكره الجاري بمدينة دبي، ضمن تحضيرات أحفاد الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

موعد مباراة مصر وقطر

وتنطلق مباراة مصر و قطر في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة الرابعة عصرا بتوقيت أبوظبي.

ويستكمل منتخب مصر الأوليمبي سلسلة الوديات مع منتخبات : الإمارات والسعودية والعراق فى الفترة من 17 إلى 28 يناير الجاري.

وكان المنتخب الأوليمبي المصري قد بدأ مرحلة الإعداد للأولمبياد فى أعقاب احرازه فضية أفريقيا وتأهله وصيفا للقارة بعد بطولة شهدت تألق لافت للانظار من كل اللاعبين.

وأدى المنتخب الأوليمبي مرانه الأول والوحيد بملعب الاتحاد الإماراتي أمس استعدادا للقاء قطر اليوم فى أول مبارياته الودية الدولية بمدينة دبي التي تقام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وشهد التدريب مراجعة الخطة والطريقة المقرر أن يلعب بها المنتخب من جانب ميكالي المدير الفني للمنتخب ومساعديه تياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس وليوناردو مخطط الأحمال وجواو محلل الاداء، وتابع المران الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب ورئيس البعثة رفقة محمود حرب المدير الإداري.

وتضم بعثة منتخب مصر الأولمبي في الإمارات: محمد بركات عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة ، و ميكالى المدير الفني وتياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ومساعده د.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الاعلامي ومحمد مونجى الإداري ومحمد عبد الحكيم واحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان وشريف نعيم للمهمات .. وسبق البعثة بيوم محمود حرب المدير الادارى للترتيب لاستقبالها فى دبي .



قائمة منتخب مصر الأولمبي



وضمت القائمة 23 لاعبا هم : حمزة علاء و على الجابري و محمد سيحا فى حراسة المرمى .. محمد طارق و حسام عبد المجيد و كريم الدبيس و محمد حمدي و أحمد محمود و أحمد حسام و محمد مغربي و أحمد رضا و أحمد عيد فى خط الدفاع .. ومحمود صابر و أحمد عاطف قطة و مصطفى سعد ميسي و عمر خضر و أحمد نادر حواش و عمر الساعي و ماجد هاني و محمد شحاتة و محمود جهاد فى الوسط وحسام أشرف و أسامة فيصل فى الهجوم.