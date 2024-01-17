أمم أفريقيا.. الأرقام ترجح كفة المغرب أمام تنزانيا قبل صدام الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي المدير الفني، لاستكمال سلسلة التفوق بمواجهاته أمام نظيره تنزانيا ببطولة كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ.

تاريخ مواجهات المغرب وتنزانيا

وتعد مواجهة اليوم بين أسود الأطلس وملوك نجوم الطوائف هي السادسة تاريخيًا، اذ تقابل منتخب المغرب بنظيره التنزاني، في 5 مناسبات سابقة، حقق من خلالها المغرب التفوق في 4 مباريات، وخسر لقاء وحيد.

وتعقد جماهير كرة القدم، بالوطن العربي، آمالًا كبيرة على المنتخب المغربي، لتحقيق نتيجه مرضيه لعشاقه ومتابعيه، بعدما فشلت المنتخبات العربية فى تحقيق الفوز بالجوبة الأولى بأمم أفريقيا.

ويستضيف استاد لوران بوكو مباراة المغرب وتنزانيا الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، فيما يذاع اللقاء على قناتي ماكس الأولى والثالثة "beIN SPORTS HD 1 MAX" و"beIN SPORTS HD 3 MAX".