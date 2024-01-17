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أمم أفريقيا.. الأرقام ترجح كفة المغرب أمام تنزانيا قبل صدام الليلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي المدير الفني، لاستكمال سلسلة التفوق بمواجهاته أمام نظيره تنزانيا ببطولة كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ.

تاريخ مواجهات المغرب وتنزانيا 

وتعد مواجهة اليوم بين أسود الأطلس وملوك نجوم الطوائف هي السادسة تاريخيًا، اذ تقابل منتخب المغرب بنظيره التنزاني، في 5 مناسبات سابقة، حقق من خلالها المغرب التفوق في 4 مباريات، وخسر لقاء وحيد. 

وتعقد جماهير كرة القدم، بالوطن العربي، آمالًا كبيرة على المنتخب المغربي، لتحقيق نتيجه مرضيه لعشاقه ومتابعيه، بعدما فشلت المنتخبات العربية فى تحقيق الفوز بالجوبة الأولى بأمم أفريقيا.

ويستضيف استاد لوران بوكو مباراة المغرب وتنزانيا الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت ، فيما يذاع اللقاء على قناتي ماكس الأولى والثالثة "beIN SPORTS HD 1 MAX" و"beIN SPORTS HD 3 MAX".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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