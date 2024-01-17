الليلة.. منتخب اليد يفتتح أمم أفريقيا بمواجهة غينيا

ياسر رشاد - القاهرة - تفتتح بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد في نسختها رقم 25 في أحضان القاهرة ، اليوم الأربعاء ، وتستمر حتى يوم 27 يناير الجاري.

وتستضيف مصر للنسخة الثانية على التوالي منافسات البطولة القارية لليد بعدما سبق له استضافة النسخة الماضية عقب سحبها من الجزائر لخلافها مع المغرب.

ويتأهل حامل لقب النسخة التي تنطلق الليلة بشكل رسمي إلى أولمبياد باريس التي تقام في الصيف المقبل علماً بأن منتخبنا الوطني هو حامل لقب آخر نسختين في البطولة القارية.

ومن المنتظر أن يحضر افتتاح البطولة القارية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والبنيني منصور آريمو رئيس الاتحاد الإفريقي بجانب الدكتور محمد الأمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري وعاصم السعدني مدير البطولة.

وقال الدكتور محمد الأمين إن حفل الافتتاح سيكون مبسطاً ومقتصراً على بعض الفقرات الاستعراضية والموسيقية مع استخدام الليزر والإضاءات بصورة مميزة موضحاً أن وزارة الرياضة حصلت على موافقات أمنية رسمية بحضور 15 ألف مشجع.

وتقام اليوم الأربعاء منافسات الجولة الأولى لمرحلة المجموعات ، وتتجه الأنظار إلى مواجهة منتخبنا الوطني ضد غينيا في الساعة الثامنة مساءً بالصالة المغطاة باستاد القاهرة في المجموعة الثانية.

ويلتقي في نفس المجموعة الكاميرون منافسه الكونغو كما يلعب في المجموعة الأولى جمهورية الكونغو ضد زامبيا ويلتقي الرأس الأخضر منافسه رواندا.

