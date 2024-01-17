الامارات | كأس آسيا.. منتخبنا الوطني يلتقي نظيره الفلسطيني غداً بطموح حسم التأهل للدور المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم غدا الخميس مع منتخب فلسطين على استاد الجنوب ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس آسيا المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 24 منتخبنا.

ويطمح المنتخب الوطني في حصد بطاقة التأهل لدور الـ16 من البطولة القارية والوصول إلى أبعد نقطة، خاصة بعد البداية الإيجابية التي حققها بالفوز على منتخب هونج كونج 3-1، بالجولة الأولى.

ويختتم المدرب باولو بينتو تدريبات المنتخب اليوم على ملعب العقلة في لوسيل.

وفي حال حسم التأهل للدور المقبل، ستكون هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتأهل فيها المنتخب إلى دور الـ16 من البطولة.

وبحسب لوائح البطولة يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16 بجانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وشهدت الفترة الماضية عقب الفراغ من لقاء هونج كونج تدريبات يومية للمنتخب الوطني حرص خلالها المدرب بينتو على معالجة أخطاء المباراة الماضية، والتركيز على الانسجام بين اللاعبين، وكذلك دراسة المنتخب الفلسطيني بشكل جيد.

ويتساوى منتخبنا الوطني مع منتخب إيران في عدد النقاط، في حين لا يزال منتخبا فلسطين، وهونج كونج بدون أي نقاط.

ويأمل منتخب فلسطين في تحقيق الفوز الأول بالبطولة، وذلك في المشاركة الثالثة له، حيث سبق وأن تواجد في نسختي أستراليا 2015، والإمارات 2019.

وتعد هذه هي المواجهة الأولى بين منتخبنا الوطني ومنتخب فلسطين في كأس آسيا، فيما التقى المنتخبان رسميا من قبل في التصفيات المؤهلة لمونديال 2018 مرتين، فاز منتخبنا الوطني في مباراة 2-0، وتعادل سلبيا في أخرى.