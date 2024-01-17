البرازيلي لودي ينتقل إلى الهلال رسميا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء تعاقده بشكل رسمي مع صفقة جديدة في الميركاتو الشتوي الجاري حاليا.





أعلن نادي الهلال توقيعه مع اللاعب البرازيلي رينان لودي الظهير الأيسر لفريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي للزعيم في الانتقالات الشتوية الحالية.

كتب نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة "X": الوجهة إلى السعودية..نحو الهلال"، وضع فيديو تقديمي للاعب "لودي".

وقرر نادي الهلال تسجيل الظهير البرازيلي لودي بدلا من مواطنه نيمار دي سيلفا الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف في اكتوبر الماضي، وأجرى عملية جراحية في شهر نوفمبر الماضي.



وسيسجل نادي الهلال نيمار مجددا في الصيف المقبل بعدما يتعافى من الإصابة التي يعاني منها.

وتسعى إدارة الهلال بقوة لدعم الفريق في الميركاتو الشتوية الجاري من أجل الحفاظ على النتائج القوية التي يقدمها الفريق واستمرار تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي والمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا.