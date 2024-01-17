رونالدو يتعرض للإصابة مع النصر..ويغيب عن المران

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي للإصابة في مران الفريق الجماعي المقرر له اليوم الأربعاء.



أشارت التقارير الصحفية السعودية، أن رونالدو لديه آلام عضلية بسيطة جعلته لا يشارك في مران اليوم، وأكتفى بجلسة علاجية في عيادة النادي.

ولم يكشف النصر حتى الأن، تفاصيل إصابة كريستيانو رونالدو ومدة الغياب في المران الجماعي للفريق.

ويأتي رونالدو في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 هدفا، بفارق 3 أهداف عن الوصيف ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

وعاد النصر للتدريبات أول أمس الإثنين بعد اجازة طويلة بسبب فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستعد النصر لخوض معسكره في الصين، ويتخلله مباراتين وديتين ضد شنجهاي في 24 يناير وتشجيانج يوم 28 من نفس الشهر.

