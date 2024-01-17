تفاصيل انتقال هندرسون إلى أياكس أمستردام

اقترب الإنجليزي جوردان هندرسون نجم وسط الاتفاق السعودي، من الرحيل إلى أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان هندرسون صاحب الـ33 عاما، قد انضم إلى صفوف الاتفاق بالدوري السعودي، قادما من ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لمدة 3 سنوات، فيما يتقاضى راتبا سنويًا يقارب 6 ملايين دولار.

وأفادت تقارير أن هندرسون تلقى عدة عروضا خلال الفترة الماضية للرحيل عن الاتفاق، من عدة أندية أبرزها، يوفنتوس وأياكس أمستردام وسلتيك بجانب بعض الأندية الإنجليزية.

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وكتب فابريزيو رومانو خبير الانتقالات في اوربا، عبر حسابه الخاص بمنصة “اكس”، أن هندرسون سوف يسافر إلى أمستردام قبل نهاية الأسبوع لاستكمال انتقاله إلى أياكس.

وذكر موق “أتلتيك”، أن الاتفاق تم بين هندرسون والاتفاق السعودي على فسخ العقد بالتراضي بينهما، مشيرًا إلى أن صاحب الـ33 عامًا توصل لاتفاق بالفعل مع ناديه الجديد وهو أياكس أمستردام الهولندي.

هندرسون في 19 مباراة بالموسم الحالي مع الاتفاق في كل البطولات، لم يسجل أي أهداف، وصنع 5.