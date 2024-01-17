بالأرقام.. ماذا قدم لودي قبل انتقاله إلى الهلال السعودي؟

أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد مع اللاعب البرازيلي رينان لودي قادمًا من صفوف أولمبيك مارسيليا الفرنسي، لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وجاء تعاقد الهلال مع لودي بسبب إصابة مواطنه نيمار دا سيلفا، وغيابه لفترة طويلة بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الهلال السعودي عبر حسابه على منصة “اكس” مقطع فيديو، أعلن خلاله التعاقد مع الفرنسي رينان لودي.

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وقال لودي خلال مقطع الفيديو عبر حساب الهلال السعودي: “أنا متحمس لوجهتي الجديدة نحو ٧السعودية وفريق الهلال”.

أرقام لودي قبل الانضمام إلى الهلال السعودي

لعب لودي لعدة أندية ابرزها، أتليتكو مدريد الإسباني، ومارسليا الفرنسي، وتوتنجهام فرست.

خاض النجم البرازيلي 225 مباراة في مسيرته الكروية حتى الآن وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

سجل رينان لودي 11 هدف، وصنع 19 هدف، ويمتلك 31 مساهمة تهديفية.

وسيرتدي لودي مع الهلال السعودي القميص رقم 6، فيما وقع النجم البرازيلي على عقدًا مع الزعيم حتى 2027، لمدة 3 سنوات ونصف.

وبلغت صفقة اننقال لودي الظهير البرازيلي إلى الهلال السعودي ما يقرب من 20 مليون يورو.