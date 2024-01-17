قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو في كأس ملك إسبانيا

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة المرينجي لمواجهة أتلتيكو في إطار منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

وستنطلق مواجهة ريال مدريد أمام أتلتيكو غدًا الخميس الموافق 18 يناير الجاري ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ولم تختلف قائمة ريال مدريد بشكل كبير عن القائمة التي تواجدت في كأس السوبر بالسعودية الأسبوع الماضي، باستثناء الإصابات طويلة الأمد مثل ألابا وميليتاو، وكورتوا.

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قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: كيبا، لونين، دييجو بينيرو.

خط الدفاع: كارفاخال، ناتشو، فران جارسيا، روديجير، فيرلاند ميندي، توبياس.

وسط الملعب: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، أردا جولر، ماريو مارتين.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو، إبراهيم دياز.