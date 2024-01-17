الاسماعيلي يودع كأس الرابطة بعد الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، هزيمة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في كأس الرابطة المصرية.

والتقى الإسماعيلي بنظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الرابطة.

افتتح التهديف، أحمد ياسر ريان في الدقيقة 51 من صناعة محمد شكري، لصالح سيراميكا كليوباترا، ثم أضاف أحمد قندوسي الهدف الثاني في الدقيقة 60.

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فيما أحرز أحمد بلحاج، الهدف الثالث في الدقيقة 68 عن طريق ركلة جزاء لصالح سيراميكا كليوباترا، بينما سجل هدف تقليص الفارق للإسماعيلي، ياو أنور في الدقيقة 90+1 من صناعة حازم مرسي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 6 نقاط محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة، بينما لم يحصد الإسماعيلي أي نقاط متذيلًا القائمة.

وودع فريق الإسماعيلي بطولة كأس الرابطة المصرية، من دور المجموعات، بينما تأهل سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي.