فوز الأخضر على عمان يبهج الشارع الرياضي السعودي

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إحصائيات الأخضر
وبحسب شبكة «أوبتا»، المتخصصة في الإحصائيات، فإن منتخب السعودية تمكن من الفوز في المباراة بكأس آسيا بعد التأخر في النتيجة، لأول مرة منذ مباراة كوريا الشمالية في نسخة 2015.
وذكرت شبكة «أوبتا»، المتخصصة في الإحصائيات، أن منتخب السعودية تلقى هدفا من ركلة جزاء في كأس آسيا، لأول مرة منذ مباراة البحرين في نسخة 1988، حين سجلها فهد محمد.
ووفقا للشبكة، فإن المنتخب السعودي دخل المباراة بأكبر معدل من الأعمار لتشكيلته الأساسية في كأس آسيا (28 عاما و244 يوما) وذلك منذ بداية جمع البيانات في 2007.
وأوضح الموقع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن آخر مباراة خاضها الأخضر بالبطولة بمعدل أعمار 28 عاما كانت في مواجهة كوريا الشمالية في 2015 (28 عاما و20 يوما).
البليهي يواصل الأهداف القاتلة
ويحسب للمدافع الجسور علي البليهي الذي نال درجة تقيم 7.4 في لقاء عمان بحسب شبكة سوفا سكور العالمية الفضل في فوز المنتخب السعودي ومواصلة تسجيله للأهداف الحاسمة في الأوقات القاتلة وجاءت آخر 5 أهداف سجلها البليهي سواء مع فريقه الهلال أو منتخب السعودية في الوقت القاتل.
قبل هدفه في عمان، سجل البليهي للهلال ضد الفيحاء قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت في الجولة 19 من الموسم الجاري للدوري السعودي للمحترفين، وانتهت بفوز الهلال بـ (2/صفر).
كما أحرز البليهي هدفا للهلال ضد نافباخور الأوزبكي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من المباراة التي جاءت في دوري أبطال آسيا، وانتهت(1/1).
وفي الموسم الماضي، نجح في تسجيل هدف قاتل ضد الوحدة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني من نهائي كأس خادم الحرمين، ليفوز الهلال في النهاية بركلات الترجيح. كما سجل هدف الفوز القاتل (3/2) على الطائي في مباراة الجولة الثامنة من الموسم الماضي للدوري. ولم يغب الاحتفال علي البليهي بهدفه بطريقة غريبة كعادته، إذ أخرج «بالون» أخضر اللون، وتوجه ناحية الراية الركنية ليحتفل مع زملائه.
وأكد أنه أحضر البالون معه من العاصمة الرياض.
لا للراحة
ولم يمنح المدير الفني للمنتخب السعودي الإيطالي روبرتو مانشيني الراحة للاعبي الأخضر بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في لقاء اول من أمس بل منحهم حصة تدريبية صباحية على ملاعب اسباير، والذي شهدت انضمام اللاعب حامد يوسف القادم من منتخب تحت سن 23 للمشاركة في التدريبات فقط، حيث خصص تدريبات استرجاعية للاعبين الذي شاركوا في لقاء عمان، قبل أن يعطي اللاعبين فترة حرة في المساء، وسيواصل المنتخب تحضيراته اليوم الخميس تحضيرا لمواجهة قرغيزستان الأحد في الجولة الثانية لدور المجموعات.
أبرز مباريات الأخضر الافتتاحية في أمم آسيا:
- شارك في كأس آسيا لأول مرة خلال نسخة 1984.
- تعادل في مباراته الافتتاحية مع منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة (1/1).
- تمكن من الفوز في افتتاحية نسخة 1988 أمام سوريا بنتيجة
- (2/صفر)
- تعادل (2/2) أمام الصين في نسخة1992.
- فاز على تايلاند (6/صفر) في نسخة 1996.
- تعادل (2/2) أمام تركمانستان في 2004.
- تعادل مع كوريا الجنوبية (1/1) في نسخة 2007.
- فاز على كوريا الشمالية بنتيجة (4/صفر) في 2019.
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