تشيلسي يبحث عن بنزيما وفيرمينو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد موقع الدوري الإنجليزي على منصة (إكس) أنه تم عرض الثلاثي في دوري روشن السعودي، لاعب الاتحاد كريم بنزيما، ولاعب الأهلي روبيرتو فيرمينو، و لاعب الهلال إلكساندر ميتروفيتش، على نادي تشيلسي.

وقدمت صحيفة «تيليجراف» تقريرا مفصلا عن رغبة النادي الإنجليزي واهتمامه الكبير بضم اللاعبين كريم بنزيما وروبيرتو فيرمينو على وجه التحديد، وأكدت الصحيفة أن إدارة تشيلسي، تسعى لاستغلال الموقف الحالي لبنزيما وفيرمينو وضم أحدهما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن نادي تشيلسي الإنجليزي وضع عينه على اللاعبين على سبيل الإعارة في محاولة لإعادتهما للواجهة بعد المعاناة في ضعف الحالة التهديفية في دوري روشن، إضافة إلى رغبة الثنائي في العودة إلى أوروبا.

فيما لم تسلط الصحافة الإنجليزية الضوء على مهجم الهلال الصربي إلكساندر ميتروفيتش الذي يقضي موسما ممتعا مع فريقه بعد أن نجح بـ 17 هدفا، كوصيف للهدافين بعد مهاجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يتصدر بـ 20 هدفا.