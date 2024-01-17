خالد بيبو قائمًا بأعمال رئيس بعثة الأهلي في معسكر الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - كلف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي و المشرف العام على الكرة، خالد بيبو، مدير الكرة، للقيام بأعمال رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات خلال معسكر الفريق الأول المقرر إقامته في الفترة من يوم ٢٠ حتى ٢٨ يناير الجاري.

وحرص خالد بيبو، مدير الكرة، على إنهاء كافة الترتيبات اللازمة للمعسكر ومتطلبات الجهاز الفني والإداري وملاعب التدريب؛ فضلاً عن التنسيق الكامل للمباريات الودية وكافة الأمور التنظيمية خلال المعسكر.

وتغادر بعثة الفريق إلى الإمارات السبت المقبل، على أن تتخلل المعسكر مباراتان وديتان للإعداد للمرحلة المقبلة.

وحرص خالد بيبو والمدير الفني مارسيل كولر على زيارة مستشفى «57357» لعلاج سرطان الأطفال، في إطار التعاون المستمر بين الأهلي والمستشفى، وفي ضوء الدور المجتمعي للنادي‎.‎

وحرصت إدارة المستشفى على ترتيب استقبال حافل بالورود لبيبو وكولر شارك فيه الأطفال، كما تم عرض فيلم قصير عن ‏بطولات الأهلي الأخيرة، ثم قام الثنائي بجولة في الأقسام المختلفة، والتقيا بعدد كبير من المرضى وقاما بتوزيع الهدايا عليهم، ‏وخوض مباراة مع الأطفال في حديقة المستشفى‎.‎