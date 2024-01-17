"بسبب هذه المباراة".. نادي البنك الأهلي يتقدم بشكوى بسبب الأخطاء التحكيمية

محمد اسماعيل - القاهرة - عبر نادي البنك الأهلي عن أسفه الشديد من الأخطاء التحكيمية المتكررة التي تعرض لها خلال مبارياته في الدوري المصري وكأس الرابطة، عبر بيان رسمي.

وجاء نص بيان نادي البنك الأهلي كالآتي: "يعرب مجلس إدارة نادي البنك الأهلي عن أسفه الشديد من الأخطاء التحكيمية المتكررة التي تعرض لها فريق الكرة الأول خلال مبارياته في بطولة الدوري وكأس الرابطة".

وأضاف: "فقد فريق البنك الأهلي العديد من النقاط أثرت بشكل مباشر على وضعيته في جدول الترتيب والآن تتواصل الأخطاء التحكيمية المؤثرة في بطولة كأس الرابطة".

وواصل النادي في البيان: "شهدت مباراة الجونة في الجولة الافتتاحية احتساب حكم الساحة كابتن أحمد حمدي ركلة جزاء غير صحيحة بشهادة خبراء اللعبة والغريب أنه لم يعد للفار وذلك بسبب تعطل شاشة الملعب الخاصة بالتقنية أثناء احتساب ركلة الجزاء".

واختتم: "تم التقدم بشكوى من أجل تلافى هذه الأخطاء التحكيمية المؤثرة ولكن لم يحدث شيء، فقد تكررت الأخطاء في مباراة المصري ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس الرابطة".

الجدير بالذكر، خسر البنك الأهلي أمام نادي الجونة بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من كأس الرابطة المصرية، وشهدت المواجهة احتساب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 49 وتعادل بها الجونة.

وبعد ذلك، تعادل نادي البنك الأهلي مع نظيره المصري بنتيجة 2-2، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الرابطة المصرية.

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