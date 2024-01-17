النصر السعودي يفاوض النجم البرازيلي اربوليدا

ياسر رشاد - القاهرة - دخلت إدارة نادي النصر السعودي في مفاوضات مع النجم الإكوادوري روبيرت أربوليدا مدافع فريق ساوباولو البرازيلي ضمن خطة العالمي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وأكدت التقارير السعودية الصادرة اليوم أن إدارة نادي النصر قدمت عرضًا للحصول على خدمات اللاعب مدته 3 سنوات.

وتسعى إدارة النصر لتدعيم صفوفها في الميركاتو الشتوي من أجل مواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم ومزاحمة الهلال على اللقب، في ظل امتلاك كوكبة من أفضل النجم على رأسهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وتاليسكا.

الاتفاق يضم العبود و كمارا من الاتحاد

أعلن نادي الاتفاق السعودي تعاقده رسميًا مع النجم هارون كمارا قادمًا من صفوف نادي الاتحاد ضمن خطة الفرسان لدعم صفوفهم خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وكتب نادي الاتفاق في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: " نجم جديد ينضم إلى فارس الدهناء ".

وفي نفس التوقيت أعلن الاتفاق أيضًا عن ضم عبد الرحمن العبود قادمًا من الاتحاد أيضًا وكتب في تغريدته عبر تويتر: " نورت ناديك.. عبدالرحمن العبود رجع لنا من جديد ".

يذكر أن عبد الرحمن العبود كان لاعبًا في صفوف نادي الاتفاق قبل أن ينتقل إلى نادي الاتحاد، إلا أن اللاعب لم يتأقلم مع الفريق وحدثت خلافات معه المدرب السابق نونو سانتو أثرت على مستواه قبل أن تقرر إدارة النمور إعارته للاتفاق من جديد.