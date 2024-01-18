اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس آسيا

سورية - أستراليا 15:30

الهند - أوزبكستان 18:30

الإمارات - فلسطين 21:30

كأس إسبانيا

أونيونيستا - 22:30

أتلتيكو - 00:30

كأس إفريقيا

غينيا الاستوائية - غينيا بيساو 18:00

ساحل العاج - نيجيريا 21:00

مصر - غانا 00:00

السوبر الإيطالي

نابولي - فيورنتينا 23:00

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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