الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس آسيا
سورية - أستراليا 15:30
الهند - أوزبكستان 18:30
الإمارات - فلسطين 21:30
كأس إسبانيا
أونيونيستا - برشلونة 22:30
أتلتيكو - ريال مدريد 00:30
كأس إفريقيا
غينيا الاستوائية - غينيا بيساو 18:00
ساحل العاج - نيجيريا 21:00
مصر - غانا 00:00
السوبر الإيطالي
نابولي - فيورنتينا 23:00
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