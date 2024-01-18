الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استياء

بدا على مدرب في أحد أندية المحترفين الاستياء جراء تأخر شركة كرة القدم في دعم الفريق بعدد من اللاعبين المواطنين والمحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية، إذ تحدث المدرب مع أكثر من مسؤول في النادي بهذا الخصوص دون إبرام أي صفقة.

راتب

نجحت إدارة شركة كرة القدم بأحد أندية المحترفين في إنهاء علاقتها مع اللاعب الأجنبي، عبر منحه راتب شهرين فقط من عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وذلك تمهيداً لقيد لاعب أجنبي آخر مكانه.

مستقبل

منح لاعب أجنبي في أحد الأندية الكبيرة مسؤولي النادي فرصة حتى نهاية الشهر الجاري لحسم مستقبله بشأن تجديد عقده أو التوقيع لناد آخر، حيث ينتهي عقده الحالي يونيو المقبل، وذلك بعدما تلقى أكثر من عرض من أندية برازيلية.