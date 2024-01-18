الامارات | 20 فعالية رياضية تقام في دبي نهاية الأسبوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد دبي تنظيم 20 فعالية رياضية دولية ومحلية تنافسية ومجتمعية متنوعة، من بينها ثماني بطولات دولية تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وتتصدر قائمة الفعاليات بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف، التي تنطلق اليوم في نادي الإمارات للغولف، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سباق دبي الدولي للدراجات المائية، وتستضيف شواطئ جزر دبي منافساته للعام الثاني على التوالي.

وتنطلق منافسات النسخة 33 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة غداً في قاعة راشد بن حمدان بنادي النصر، بمشاركة المنتخب الوطني، ومنتخب تونس، ونادي سترونغ غروب الفلبيني، وفرق الرياضي وبيروت والهومنتن اللبنانية، وأهلي طرابلس وبني غازي الليبيين، والوحدة والحكمة السوريين، وسلا المغربي، ونادي النصر الإماراتي.

وتقام بطولة كأس آسيا للأشبال للمبارزة خلال الفترة من الجمعة إلى الأحد في نادي شباب الأهلي، وتقام بطولة الإمارات الدولية للكيك بوكسينغ في فستيفال أرينا بدبي فستيفال سيتي، وتقام بطولة البادل الدولية المفتوحة بحديقة البادل في رايب ماركت أم سقيم.

وتتضمن قائمة فعاليات نهاية الأسبوع سباق نصف ماراثون (من البرج إلى البرج) يوم الأحد، كما يقام سباق الجري الشهير (ذا بابل رن) في مدينة إكسبو دبي بحديقة الفرسان، ويشتمل على مسارين لمسافة أربعة وثمانية كيلومترات.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي منافسات أبطال هاملتون للسباحة، وتتواصل منافسات دورة ألعاب مدارس دبي، حيث تقام بطولة كرة القدم في نادي النصر الرياضي، وتقام منافسات كأس البولو الفضي في نادي ومنتجع الحبتور للبولو، وبطولة دلتا العاشرة المفتوحة للبولينغ في مركز دبي الدولي للبولينغ، ويقام دوري دي بي ورلد للكريكت آي إل تي 20 في استاد دبي الدولي، وتقام الجولة الوطنية الأولى للكرة الطائرة الشاطئية على شاطئ كايت بيتش من 19 إلى 21 يناير، ويقام سباق ترايثلون سبورتد في جزر دبي، وسباق سكتشرز للجري في ميناء راشد، وبطولة السباحة كينغ آند كوين في جزر دبي، وسباق ماي دبي للجري المجتمعي في أكاديمية شرطة دبي بأم سقيم، وتحدي الدراجات الهوائية في مجمع دبي للاستثمار، وتستضيف قاعة سكي دبي بطولة التزلج على المنحدرات.