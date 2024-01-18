الامارات | 2000 لاعب يشاركون في كأس «مانشستر سيتي أبوظبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ أكثر من 2000 لاعب ضمن ما يزيد على 160 فريقاً ناشئاً لكرة القدم من مختلف أنحاء العالم، استعداداتهم للمشاركة في منافسات النسخة الخامسة من كأس مانشستر سيتي أبوظبي التي تقام فعالياتها في مدينة زايد الرياضية.

وتنطلق ركلة بداية المباراة الافتتاحية يوم 17 فبراير المقبل، وتشهد حضور فرق تمثل 13 بلداً.

وذكر بيان صحافي أن منافسات كأس مانشستر سيتي أبوظبي لموسم 2024، تشهد إضافة فئات جديدة للفرق من جميع أنحاء المنطقة والعالم، بما في ذلك فئات إضافية لأندية الفتيات، نتيجة للنمو القوي الذي تشهده كرة القدم النسائية في مختلف أنحاء العالم.

وتنقسم منافسات البطولة، بحسب الفئات العمرية التالية إلى الناشئين: تحت ثمانية أعوام، وتحت 10 أعوام، وتحت 12 عاماً، وتحت 14 عاماً، وتحت 16 عاماً.

الناشئات: تحت 12 عاماً، وتحت 14 عاماً، وتحت 16 عاماً.