خالد بيبو رئيسا لبعثة الأهلي في معسكر الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خالد بيبو مدير الكرة، للقيام بأعمال رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، خلال معسكر الفريق في الفترة من يوم 20 حتى 28 يناير الجاري.

وأنهى خالد بيبو جميع الترتيبات اللازمة لسفر البعثة لمعسكر النادي الأهلي في الإمارات ومتطلبات الجهاز الفني والإداري وملاعب التدريب، بالإضافة إلى التنسيق الكامل للمباريات الودية وكافة الأمور التنظيمية خلال المعسكر.

وتغادر بعثة النادي الأهلي إلى الإمارات، يوم السبت المقبل، ويخوض الفريق خلال المعسكر مباراتين وديتين للإعداد إلى المرحلة المقبلة.

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