متحدث الزمالك يثير الجدل حول انضمام نجوم الاهلي

آثار أحمد سليمان المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك الجدل بخصوص إمكانية تعاقد الفارس الأبيض مع لاعبين من الاهلي.

قال أحمد سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: “حدث جديد في الزمالك، أن يكون هناك معسكرات ومواجهة فرق كبرى، الفارس الأبيض يعود إلى سابق عهده”.

وعلق على أمكانية ضم الجلاصي قائلاً: “سيكون هناك إحلال وتجديد وتعاقد مع صفقات جددية في نادي الزمالك حال حل ازمة القيد”

أقرأ أيضاً- الشباب يطلب نجوم الاتحاد والهلال لمواجهة روما

ورد على ضم لاعبين من الاهلي: “يوجد كلام يصل لنا من بعض اللاعبين أنهم يتمنوا أن يكون متواجدين في الزمالك، ولكن حاليًا لا يوجد لاعب حر في القلعة الحمراء”.

وأختتم: “لا أعرف مسألة التعاقد مع فينجادا، ويوجد لاعبين كثيرين في مصر ومديرين فنيين أجانب يريدون الانضمام إلى الزمالك، ولكن هناك أولويات لدى مجلس الإدارة في مقدمتها حل أزمة القيد”.