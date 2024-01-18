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متحدث الزمالك يثير الجدل حول انضمام نجوم الاهلي

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الأهلي والزمالك - الدوري المصري

الأهلي والزمالك -

آثار أحمد سليمان المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك الجدل بخصوص إمكانية تعاقد الفارس الأبيض مع لاعبين من الاهلي.

قال أحمد سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: “حدث جديد في الزمالك، أن يكون هناك معسكرات ومواجهة فرق كبرى، الفارس الأبيض يعود إلى سابق عهده”.

وعلق على أمكانية ضم الجلاصي قائلاً: “سيكون هناك إحلال وتجديد وتعاقد مع صفقات جددية في نادي الزمالك حال حل ازمة القيد”

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ورد على ضم لاعبين من الاهلي: “يوجد كلام يصل لنا من بعض اللاعبين أنهم يتمنوا أن يكون متواجدين في الزمالك، ولكن حاليًا لا يوجد لاعب حر في القلعة الحمراء”.

وأختتم: “لا أعرف مسألة التعاقد مع فينجادا، ويوجد لاعبين كثيرين في مصر ومديرين فنيين أجانب يريدون الانضمام إلى الزمالك، ولكن هناك أولويات لدى مجلس الإدارة في مقدمتها حل أزمة القيد”.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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