الشباب يطلب نجوم الاتحاد والهلال لمواجهة روما

طالب نادي الشباب السعودي بإستعارة بعض النجوم من أندية الهلال والاتحاد لتدعيم صفوف فريق الليوث في مواجهة روما.

من المقرر أن يلتقي فريق الشباب مع نظيره روما الإيطالي يوم 24 يناير الجاري على ملعب “الأول بارك”، ضمن فعاليات موسم الرياض، في احتفالية النادي بـ”اليوبيل الماسي” بمناسبة مرور 78 عاماً على تأسيسه.

آشارت صحيفة “الرياضية” السعودية أن إدارة الشباب طلبت استعارة بعض نجوم دوري روسن أمام روما.

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أوضحت التقارير أن الليوث طلب من نادي الهلال ميتروفيتش و مالكوم و الفرج.

وطلب من الاهلي فيرمينو، كما طلب من الاتحاد استعارة الثنائي كريم بنزيما و المعيوف.

وأوضحت التقارير السعودية ان عدداً من الأندية رفضت الامر وتمسكت بلاعبيها.

ويفقد الشباب، خدمات عدد كبير من لاعبين ولا يوجد سوى موسى محمد، الحارس الرابع في القائمة، بينما يغيب الكوري كيم سيونج، المشارك مع منتخب بلاده في كأس آسيا، وفواز القرني، الذي يتواجد في الدوحة لتلقي العلاج.

كما يتواجد الثنائي حامد الشنقيطي ومحمد العبسي ضمن قائمة المنتخب السعودي تحت 23 عاماً.