الزمالك يكشف حقيقة تعاقده مع ناصر ماهر

كشف نادي الزمالك حقيق تعاقده مع ناصر ماهر نجم مودرن فيوتشر في موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

اكدت تقارير سابقة إهتمام الزمالك بصم ناصر ماهر من صفوف مودرن فيوتشر لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي الجاري.

علق أحمد سليمان المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية على إمكانية ضم إالياس الجلاصي وناصر ماهر في يناير الجاري قائلاً: “كل شيء وارد، لدينا طموح أن يحدث إحلال وتجديد في فريق الكرة في شهر يناير، أي فريق ينافس على بطولات لابد أن يدعم صفوفه”.

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وتابع: “هناك أجندة بخصوص ملف التعاقدات يعمل عليها مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، نبذل مجهود غير طبيعي، مسألة وقت وننتهي من ملف إيقاف القيد”.